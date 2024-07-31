Цены на отопление в Москве могут вырасти на 39% из-за реформы

В Москве может заработать реформа теплоснабжения, которая позволит привлечь инвестиции в развитие отрасли. Однако в этом случае тарифы могут увеличиться на 39%, сообщает « Коммерсант ».

Министерство энергетики собирается дать московским властям разрешение перейти в ценовую зону теплоснабжения. В этом случае начнет работать рыночная модель образования тарифов — так называемый метод «альтернативной котельной».

Он начал действовать в 2018 году. Суть метода «альтернативной котельной» в том, что инвестор финансово вкладывается в инфраструктуру. Взамен за это ему разрешается продавать теплоснабжение по договорной стоимости. Она постепенно увеличивается до того уровня, который экономически обоснован. Если правительство города разрешит, инвестор может увеличить стоимость даже на несколько процентов выше инфляции. Такие ценовые зоны уже работают в 43 городах 20 российских субъектов.

Чтобы метод «альтернативной котельной» заработал в Москве, придется внести поправки в закон «О теплоснабжении», который не разрешает вводить ценовые зоны в городах федерального значения. Предлагается ввести ценовую зону либо во всей столице, либо лишь в некоторых районах. Но если это произойдет, тарифы на отопление для горожан могут вырасти на 39% — с 2,68 тыс. за 1 Гкал до 3,71 тыс. рублей за 1 Гкал.

Ранее сообщалось, что рост тарифов на услуги ЖКХ в России может составить около 10%. Их повышение будет особенно чувствительным для малоимущих слоев.