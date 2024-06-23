Экономист Казанцева: тарифы на коммунальные услуги вырастут примерно на 10%

Рост тарифов на услуги ЖКХ в России после перерыва в полтора года может составить порядка 10%, сообщила доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева в беседе с «Праймом» .

«Расходы на ЖКУ составляют значительную долю в общей сумме потребительских расходов населения. И их повышение особенно чувствительно для малоимущих слоев», — указала эксперт.

Без такого роста, по ее словам, не обойтись с точки зрения ресурсоснабжающих организаций. Услуги ЖКХ должны были вырасти в цене на фоне сегодняшнего уровня инфляции.

Промедление с ростом тарифов при нынешнем уровне износа фондов рискует обернуться снижением инвестиций, что обернется остановкой ремонта и строительства коммунальной инфраструктуры, пояснила Казанцева.

При этом рост тарифов будет разниться в зависимости от региона и вида ресурса. Но больше всего подорожает бытовой газ для приготовления пищи, а меньше всего рост будет заметен в электроэнергии при одноставочном тарифе. В дальнейшем повышение тарифов не должно превышать 4-5%.