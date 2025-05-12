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Трубу с кипятком прорвало на улице Павла Андреева в Москве

В Москве на улице Павла Андреева произошел прорыв трубы с горячей водой. Кадры с места событий публикует «МК: срочные новости».

На опубликованном видеоролике запечатлен пострадавший участок улицы. Вода бьет фонтаном из-под земли, а затем выливается на тротуар и дорогу. Виден густой пар.

Из-за потопа людям приходится обходить данный участок, а машинам, которые проезжают мимо, — ехать по кипятку.

Причины коммунальной аварии не уточняются.

Ранее на западе Москвы из-за прорыва трубы перекрыли дорогу. Инцидент произошел на участке от Рябиновой улицы, 14, до перекрестка с Верейской улицей.