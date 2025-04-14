На западе Москвы из-за прорыва трубы перекрыли дорогу
ГАИ предупредила о перекрытии дороги в Москве из-за коммунальной аварии
Сотрудники столичной Госавтоинспекции перекрыли две полосы для движения автотранспорта на участке от Рябиновой улицы, 14, до перекрестка с Верейской улицей из-за прорыва трубы водоснабжения, об этом ГАИ сообщила в Telegram-канале.
Из-за того, что сразу две полосы для движения на западе Москвы оказались временно недоступными автомобилистам, сотрудники ГАИ регулируют движение и распределяют потоки, а также оказывают всю необходимую помощь водителям.
Автомобилистов просят учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать альтернативные пути для движения, чтобы не усугублять дорожную обстановку.
Движение по перекрытым полосам возобновится, когда коммунальная поломка будет устранена и исчезнет угроза безопасности.