Тепло начали возвращать в дома после аварии в Жуковском

Тепло начали возвращать в жилые дома после коммунальной аварии в городском округе Жуковский. К настоящему моменту проблемы остаются по 12 адресам, сообщил глава муниципалитета Андроник Пак.

«Делаем все возможное для скорейшего устранения аварии», — написал Пак в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что отсутствует тепло в дома № 4, 5, 6 и 9 в микрорайоне Горельники; в домах № 4, № 6, № 10, № 12 и № 14 на Нижегородской улице; в домах № 2а и № 10а на улице Серова, а также в доме № 14 на улице Гарнаева. По данным адресам в подъездах установлены тепловые пушки, дежурят волонтеры.

Глава городского округа отметил, что также в этом районе развернут выездной оперативный штаб. Все городские коммунальные службы задействованы в работе по устранению аварии и запуску отопления. По остальным адресам идет точечное подключение и развоздушивание внутренних систем отопления домов.

Пак добавил, что на базе гимназии № 1, школы № 2 и школы № 5 организованы пункты временного размещения и обогрева. Для горожан созданы все необходимые бытовые условия: тепло, электричество, места для отдыха, а также горячий чай и питание.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.