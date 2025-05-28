Свыше 870 общедомовых приборов учета установили в домах Подмосковья с января

Общедомовые приборы учета нужны для контроля реального потребления коммунальных ресурсов жильцами многоквартирного дома. К ним относятся приборы учета воды, газа, тепловой и электрической энергии, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

На территории Московской области насчитывается свыше 53 тысяч многоквартирных домов, в них свыше 16,6 тыс. приборов учета тепловой энергии, более 13 тысяч — учета горячего водоснабжения и более 20 тысяч — холодного.

С начала этого года было установлено еще:

более 130 приборов учета тепловой энергии,

более 600 — горячего водоснабжения;

порядка 140 — холодного водоснабжения.

В общей сложности в том году эта цифра насчитывала 51 294, в этом году их уже стало более 52 тыс. Это на 1 535 больше, чем в прошлом году.

Приборы учета тепла измеряют количество тепловой энергии и воды в многоквартирном доме. Они позволяют более точно рассчитывать оплату и контролировать расход энергии и воды.

Установку оборудования проводят только организации, имеющие лицензию на указанный вид работ. Контроль осуществляют управляющие организации региона. Монтаж приборов учета является обязательным для всех собственников квартир и домов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.