Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении люберецкого треста

Арбитражный суд города Москвы признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении АО «Люберецкий городской жилищный трест» закона о закупках, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в управление поступила жалоба фирмы «Лифтремонт» на действия (бездействие) АО «Люберецкий городской жилищный трест» (заказчик) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения ООО «РТС-тендер» (оператор электронной площадки) конкурса в электронной форме на оказание услуг по комплексному и аварийно-техническому обслуживанию лифтов и организацию работы лифтовой диспетчерской сигнализации и связи в многоквартирных домах, находящихся в управлении заказчика.

По результатам рассмотрения управление признало жалобу фирмы «Лифтремонт» обоснованной и выдало заказчику и оператору электронной площадки обязательное для исполнения предписание.

Заказчик не согласился с решением и предписанием управления и обратился в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал АО «Люберецкий городской жилищный трест» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.