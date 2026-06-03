Строители Подмосковья восстановили дом в Мариуполе

Строители из Московской области завершили ключевые этапы восстановления многоквартирного дома в Центральном районе Мариуполя, пострадавшего от боевых действий. В здании полностью восстановили конструктив и заменили основные инженерные системы, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Специалисты полностью восстановили конструктив здания, что обеспечивает безопасность дальнейших работ и проживания жителей. В доме заменили внутренние системы водоснабжения, водоотведения и отопления.

Сейчас продолжаются кровельные и фасадные работы, ведется монтаж газо- и электроснабжения. Обновляют подъезды и лестничные клетки. Ежедневно на объекте работают 12 человек.

Каждый этап контролируют сотрудники управления технического надзора капитального ремонта Московской области. Они ежедневно выезжают на объект и сопровождают процесс строительства.

«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — обратился ранее к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

УТНКР с начала восстановительных работ участвует в обновлении инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Специалисты обследуют пострадавшие объекты и сопровождают все этапы восстановления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.