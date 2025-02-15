«Страшно заходить»: москвичи жалуются на проблемы с лифтами

Жители жалуются на проблемы с лифтами в доме на юго-востоке Москвы

Жители подъезда № 2 16-этажного дома по адресу: Москва, улица Грайвороновская, 17, жалуются на проблемы с лифтами, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Как рассказали горожане, лифты почти каждый день выходят из строя. Они сильно трясутся при поездке. Жители переживают за свою безопасность.

«Страшно заходить в лифт, боишься, что не доедешь живым до квартиры. Нам чинят лифты регулярно, рабочие смазывают их, но хватает только на сутки», — поделились жители.

Они добавили, что иногда ломаются сразу оба лифта, поэтому им приходиться ходить пешком.

Люди написали обращение из-за неработающих лифтов в администрацию президента РФ.