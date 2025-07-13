Минпромторг и Минэкономики не поддержали закон об указании наценки на продукты

Минпромторг и Минэкономики не поддержали внесенные в Госдуму РФ поправки к закону о торговле, которые обязывают розничные сети указывать в ценниках наценку на социально значимые товары, сообщает «Коммерсант» .

Соответствующий законопроект в мае текущего года внесли депутаты заксобрания Санкт-Петербурга. По их мнению, необходимо осуществлять общественный контроль за ценами на социально значимые продукты, такие как мясо, яйца, молоко, подсолнечное и сливочное масло, сахар, соль, гречка и другие.

Также региональные депутаты считают, что в последние годы повышение цен опережает рост доходов. Это не всегда связано с объективными причинами, а носит спекулятивный характер. В связи с этим определен список товаров первой необходимости, на которые устанавливаются предельно допустимые розничные цены.

Однако в Минэкономики отметили, что не поддержали законопроект, так как в нем не приписана формула расчета надбавки. Из-за этого остается неясным, с какой цены — оптовой или цены производителя — должна рассчитываться наценка, которую сети обязаны раскрывать покупателям.

В Минпромторге тоже считают, что существуют более действенные механизмы сдерживания розничных цен.

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