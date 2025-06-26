Россиянам рассказали, как сохранить деньги в условиях ускоряющейся инфляции

Эксперт: чтобы сохранить деньги, делите покупки на обязательные и эмоциональные

Важно не потерять в деньгах в условиях ускоряющейся инфляции. Не паникуйте и не скупайте впрок то, что вам не нужно. Идея «купить до подорожания» работает только тогда, когда речь идет о действительно запланированных и необходимых покупках. Нет смысла тратить деньги на товары вне текущих потребностей, потому что так вы деньги не сохраните, а, наоборот, потеряете, сообщила РИАМО финансовый консультант — главный эксперт Академии личных финансов Татьяна Волкова.

Минэкономразвития РФ повысило прогноз инфляции на 2025 год с 4,5% до 7,6%. А это значит, что в июне могут подорожать авиабилеты, аренда автомобилей, услуги такси, строительные материалы, а также фрукты и овощи (несмотря на сезон). Причины прежние: дефицит импорта, логистические ограничения, санкции, удорожание обслуживания и уход части поставщиков и специалистов с рынка. Нужно сохранить финансы в условиях ускоряющейся инфляции.

«Фиксируйте цену на то, что и так планировали приобрести. Если вы, например, собирались путешествовать в ближайшие полгода-год, то разумно будет сейчас забронировать авиабилеты или отель, пока курс доллара относительно стабилен, а стоимость услуг еще не успела подскочить», — посоветовала Волкова.

Нужно повышать свою покупательную способность. Рост цен — сигнал не только к экономии, но и к усиленной работе с личными финансами. Подумайте, как вы можете:

увеличить доход хотя бы на 20–30% (вторая работа, фриланс, монетизация навыков);

начать использовать банковские продукты с кешбэком и процентами на остаток;

разместить свободные деньги хотя бы на вкладах: пусть они работают, а не лежат «под подушкой».

«Оптимизируйте расходы. Разделите траты на обязательные и эмоциональные. Откажитесь от импульсивных покупок. Замените привычные товары или сервисы на более выгодные аналоги — рынок предлагает множество альтернатив, если вы начнете их искать», — отметила финансовый эксперт.

Она также посоветовала учиться сравнивать и анализировать: рост инфляции требует большей осознанности. Сравнивайте цены, изучайте предложения, пользуйтесь акциями и программами лояльности. Когда вы начинаете внимательно относиться к каждой категории расходов, то появляются реальные возможности сэкономить.

«И еще один момент: китайские автомобили — единственная категория, в которой аналитики прогнозируют снижение цен. Причина — перенасыщение рынка. Но даже здесь стоит действовать только в рамках собственных потребностей и финансового плана», — заключила Волкова.