Волонтерское движение Подмосковья празднует свое пятилетие

В подмосковном Красногорске в субботу состоялся фестиваль «Волонтеры Подмосковья». На нем обсудили минувшие 5 лет работы движения и затронули подготовку к Международному музыкальному фестивалю «Интервидение», передает корреспондент РИАМО.

«Хочу поздравить всех наших ребят с пятилетием нашего движения. За эти пять лет мы стали большим и серьёзным региональным движением волонтёров. За эти пять лет все мы выросли. Мы стали сильнее, дружнее и умнее. Стали большой и доброй командой, наверное, даже семьёй», — обратилась к волонтёрам министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Так же в этот день прошла первая встреча регионального клуба «Мы Вместе», в которой участвовала программный директор Международного форума #МЫВМЕСТЕ, руководитель департамента проектов и событий Добро.РФ. Елена Черненко.

«Обсудили основные тренды волонтерства в нашей стране, не только в Московской области, а куда сейчас активное гражданское общество вообще движется. И это не то, что навязывается сверху — мы это услышали от участников в рамках обсуждения вопросов и ответов. А то, чем вообще наше сообщество, в том числе в Подмосковье, живёт, какие у них есть потребности, в какие они направления движутся. Это одно из основных обсуждений, которое сегодня было на встрече», — сказала журналистам Черненко.

Она добавила, что в тот же день был избран руководитель клуба. В этот день на фестивале собрались представители разных направлений волонтерской деятельности и приглашенные гости.

«Такие праздники нужны, тем более что волонтёрам Подмосковья пять лет, и иногда люди просто забывают о том, что нужно и на людей посмотреть, и себя показать. Для меня, например, сегодняшний праздник стал совмещением приятного с полезным, потому что я познакомилась с видами деятельности волонтёров Подмосковья. Мне это важно и для работы в том числе. Волонтёрское движение — это мой личный фокус, профессиональный и человеческий», — рассказала телеведущая, журналист и общественный деятель Яна Чурикова.

Она отметила, что фестиваль — прекрасная возможность для людей лучше ознакомиться с работой волонтеров, а для них самих — способ развеяться и отдохнуть.

Для ребят проводил зарядку чемпион мира, четырехкратный рекордсмен России и мира, победитель кубка мира, мастер спорта международного класса, мастер спорта России, вице-президент МОО «Федерация смешанного рукопашного боя» Роман Грачев.

«В такой атмосфере, где мы сейчас находимся, потрясающее состояние и настроение, потому что волонтёры — это чистые, добрые, прекрасные люди, они заряжают этим. Помимо этого мы сами являемся волонтёрами, поэтому нам это близко и мы с удовольствием участвуем в таких мероприятиях», — резюмировал Грачев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что сегодня движение региона объединяет более 130 добровольческих организаций и охватывает свыше 56 тыс. активных участников. За пять лет сделано более 9 тыс. добрых дел.