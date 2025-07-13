Овчинский: более 200 застройщиков получили помощь от экспертов Единого контактного центра

С начала года специалисты экспертно-консультационного подразделения Единого контактного центра (ЕКЦ) Комплекса градостроительной политики и строительства помогли более 200 застройщикам в реализации проектов, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Подразделение функционирует на базе ЕКЦ с марта 2022 года. Его специалисты оказывают застройщикам помощь в решении наиболее сложных вопросов, возникших в ходе реализации инвестиционно-строительных проектов.

«Задача экспертно-консультационного подразделения ЕКЦ – найти решение возникшей у заявителя проблемы и содействовать в доведении до конкретного результата. С начала года к экспертам Единого контактного центра обратились более 200 застройщиков. Из них свыше 140 интересовались услугой по градостроительной проработке земельного участка. Всего за консультационной поддержкой по наиболее сложным вопросам строительной сферы обратились около 60 человек, из которых почти 40 понадобилась помощь в составлении пошаговой инструкции по административным процедурам», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Застройщики могут обратиться в экспертное подразделение на любой стадии реализации строительного проекта: от оформления земельно-правовых отношений и внесения изменений в правила землепользования и застройки до кадастрового учета и регистрации права на построенный объект. Наиболее часто застройщики обращаются по вопросам, связанным с устранением замечаний по отказам в выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства, а также по вопросу порядка исключения земельных участков из границ комплексного развития территории.