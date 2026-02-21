Столичные коммунальные службы продолжают убирать выпавший снег

сегодня в 11:14

Со всей столице вывозят собранный снег с улично-дорожной сети, а также с территорий дворов. Работает снегоуборочная и погрузочная техника.

Водителей попросили быть внимательными на улицах и трассах Москвы и строго соблюдать правила дорожного движения.

В течение светового дня от снега и наледи скатных буду чистить крыши многоквартирных жилых домов, выступающие элементы фасадов, водосборных желобов и воронок водостоков.

Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Москвичей и гостей столицы попросили быть внимательнее и не заходить за ограждения, не парковать в зоне производства работ машины.

В Москве 20 февраля выросли рекордные сугробы. Их высота достигла 80 см.

