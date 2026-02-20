сегодня в 15:50

В Москве сугробы выросли на рекордную высоту

Сугробы в Москве выросли в пятницу до 80 см и поставили абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений, сообщает ТАСС со ссылкой на МГУ.

В Москве 20 февраля выросли рекордные сугробы. Их высота достигла 80 см.

По данным МГУ, такие значения стали максимальными за все 72 года метеонаблюдений в столице.

В течение ночи в Москве шел сильный снегопад, принесенный циклоном «Валли». Днем 20 февраля в городе ожидается небольшой снег.

Между тем район Внуково вошел в топ-5 мест на Земле с максимумом осадков за сутки. Там выпало 25 мм осадков.

