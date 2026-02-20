сегодня в 13:49

Район Внуково вошел в топ-5 мест на Земле с максимумом осадков за сутки

Благодаря сильнейшему снегопаду столичный район Внуково вошел в топ-5 мест на Земле, где за сутки выпало максимальное количество осадков, сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию.

Во Внуково за сутки выпало 25 мм осадков. Это зафиксировала метеостанция, расположенная в данном районе.

Первое место в топе занял атолл Мауке, входящий в группу островов Кука, где выпало 66 мм осадков. За ним идут остров Гоф на юге Атлантического океана и Ла-Рош в Новой Каледонии.

Сильный снегопад шел в Москве и области всю ночь из-за балканского циклона «Валли». По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, из-за непогоды снежный покров на метеостанции ВДНХ впервые в нынешнем осенне-зимнем сезоне достиг отметки в 68 см.

Специалисты спрогнозировали, что 20 февраля в Москве и области ожидается от минус 7 до минус 5 градусов. Будет небольшой снег и гололедица.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.