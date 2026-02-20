сегодня в 07:15

Снег и гололедица будут в Московском регионе 20 февраля

Днем 20 февраля в Москве и области ожидается от -7 до -5 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В пятницу днем в Московском регионе будет облачная погода. Ожидаются снег и гололедица.

Ветер юго-западный. Скорость — от 7 до 12 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от -12 до -10 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями, снег и гололедица.

Ветер юго-западный, от 6 до 11 метров в секунду. Местами возможны порывы до 15 м/с.

