Стало известно, сколько миллионов Москва потратит зимой на уборку снега с крыш

Департамент города Москвы по конкурентной политике объявил о поиске организации, которая займется очисткой кровель от снежных масс, ледяных образований и сосулек предстоящей зимой. Соответствующее извещение о проведении аукциона опубликовано на сайте государственных закупок. На эти цели власти планируют потратить более 161 млн рублей, сообщает АБН24 .

В соответствии с технической документацией, компания, выигравшая тендер, обязана перед началом работ по удалению снега и наледи проводить предварительную очистку крыш, включая удаление мусора, листвы и грязи с поверхностей, водосточных систем и желобов. Процесс уборки включает в себя установку и демонтаж защитных элементов и средств обеспечения безопасности, ручную уборку снега и наледи равномерно по всей поверхности кровли, начиная от краев к коньку, чтобы избежать избыточной нагрузки на отдельные зоны.

Также необходимо очищать карнизы, водостоки и желоба от снега, льда и сосулек. По завершении очистки исполнитель обязан осмотреть и при необходимости прочистить водосточные трубы, снять временные ограждения и предупреждающие знаки, убрать сброшенный снег и намерзший лед с пешеходных дорожек, а также очистить пространство вокруг здания в радиусе полутора метров от стен.

Согласно условиям тендера, услуги по очистке крыш будут оказываться с начала ноября 2025 года до конца ноября 2027 года. Общая стоимость контракта составляет 161 640 300 рублей. Прием заявок от заинтересованных компаний завершится 16 октября. Победитель торгов будет определен в формате открытого аукциона 20 октября.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что снег может выпасть в столице уже в октябре, но устойчивого покрова ждать еще не стоит.

