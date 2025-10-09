Москвичей предупредили о снеге в октябре
Синоптик Вильфанд: снег в Москве может пойти в октябре
Фото - © Медиасток.рф
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что снег может выпасть в столице уже в этом месяце, но устойчивого покрова ждать еще не стоит, сообщает ТАСС.
«Температура понижается со следующей недели. Правда, условий для выпадения осадков существенных не будет, но в принципе это не исключено», — уточнил синоптик.
По его словам, снег в октябре в мегаполисе — это не редкость. Но данный снежный покров будет в городе временным.
Вильфанд подчеркнул, что горожан предупредят о выпадении снега, как только станет ясно, что он точно будет.
