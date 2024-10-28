Стала известна причина «коммунальной аварии» в Новой Москве
«Мосгаз»: в Новой Москве проводят плановый сброс воздуха из газопровода
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Названа причина «коммунальной аварии» в Новой Москве на улице Бачуринской. В пресс-службе АО «Мосгаз» объяснили, что это запланированные мероприятия по сбросу воздуха из газопровода, сообщает ТАСС.
Работы проводятся на территории ЖК «Новая звезда». Их выполняют специалисты Московского филиала АО «Газпром газораспределение».
«Работы будут выполняться с 10 до 17 часов», — уточнили в «Мосгазе».
Ранее в Сети появилась информация, что в Коммунарке на улице Бачуринской произошла коммунальная авария. Из-под земли вырвался огромный фонтан. Очевидцы приняли его за жидкость и отметили, что перед произошедшим слышали хлопок.