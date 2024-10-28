Стала известна причина «коммунальной аварии» в Новой Москве

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«Мосгаз»: в Новой Москве проводят плановый сброс воздуха из газопровода

Названа причина «коммунальной аварии» в Новой Москве на улице Бачуринской. В пресс-службе АО «Мосгаз» объяснили, что это запланированные мероприятия по сбросу воздуха из газопровода, сообщает ТАСС .

Работы проводятся на территории ЖК «Новая звезда». Их выполняют специалисты Московского филиала АО «Газпром газораспределение».

«Работы будут выполняться с 10 до 17 часов», — уточнили в «Мосгазе».

Ранее в Сети появилась информация, что в Коммунарке на улице Бачуринской произошла коммунальная авария. Из-под земли вырвался огромный фонтан. Очевидцы приняли его за жидкость и отметили, что перед произошедшим слышали хлопок.