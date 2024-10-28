Завораживающие кадры: загадочный фонтан вырвался из-под земли в Новой Москве

Коммунальная авария с фонтаном в несколько этажей произошла в Новой Москве

Завораживающие кадры появились в Сети. Видно, как огромный коричневый фонтан высотой в несколько этажей бьет из-под земли. Очевидцы утверждают, что перед его появлением был слышен хлопок.

Экстренные службы уже работают на месте происшествия. На фото видно пожарную машину и спасателей.

Ранее в Москве жители одного из жилых комплексов пожаловались на управляющую компанию, сотрудники которой пытались устранить прорыв канализации с помощью скотча. В многоэтажке 3 дня не было горячей воды, а запах канализации до сих пор не выветрился.