В Москве сотрудники УК пытались починить прорыв канализации с помощью скотча

В Москве жители одного из жилых комплексов пожаловались на управляющую компанию, сотрудники которой пытались устранить прорыв канализации с помощью скотча. В многоэтажке 3 дня не было горячей воды, а запах канализации до сих пор не выветрился, сообщает Baza .

Коммунальная авария произошла 9 октября в доме ЖК «1-й Ленинградский». На опубликованных кадрах видно, как двое сотрудников УК заматывают трубы скотчем, стоя в воде на стремянке.

Очевидцы рассказали, что на первые обращения жильцов о затоплении подвалов УК не отреагировала. Спустя несколько часов организация все же перекрыла горячую и холодную воду, так как одна начала хлестать из труб. Сотрудники УК обмотали трубы скотчем, но вода продолжала затапливать подвалы.

Откачка канализации в ЖК началась лишь 11 октября. Однако, по словам жильцов, отходы сливались в ливневку, откуда они шли в местный пруд.

В свою очередь управляющая компания обвинила жильцов в «неправильном использовании канализации» и остановке очистного сооружения. В настоящее время в квартиры ЖК «1-й Ленинградский» вернули горячую и холодную воду.