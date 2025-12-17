Специалисты восстановили подачу электричества в Балашихе

Вечером 17 декабря в подмосковной Балашихе несколько многоквартирных домов оказались обесточены из-за аварийной ситуации. Специалисты АО «Мособлэнерго» быстро отреагировали на ситуацию и восстановили подачу энергии.

«Электроснабжение потребителей восстановлено полностью в 20:18», — сообщили РИАМО в Единой дежурной диспетчерской службе.

Сигнал об отключении света специалистам поступил в 17:35. На опубликованных в Сети кадрах видно, что в момент аварийной ситуации на улице не работали в том числе светофоры.

Таким образом, несколько объектов в Балашихе находились без электричества три часа и три минуты.

