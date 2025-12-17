Жители Балашихи пожаловались на массовое отключение света

Во второй половине дня 17 декабря в подмосковной Балашихе произошло массовое отключение света. Аварийная бригада АО «Мособлэнерго» уже знает о проблеме и направляется к месту ее устранения.

Предварительно известно, что сигнал о массовом отключении света в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) поступил в 17:35. Аварийное отключение света произошло сразу по нескольким адресам.

«Аварийное отключение электроэнергии (произошло — ред.) по адресам: мкр. Новый Свет, ул. Солнечная, Звездная, Московский бульвар; мкр. 15 А, ул. Орджоникидзе. На устранение выехала аварийная бригада АО „Мособлэнерго“», — сообщили РИАМО в ЕДДС.

На опубликованных Telegram-каналом «Осторожно, Москва» кадрах видно, что в городе не работает освещение как в зданиях и жилых домах, так и на улице. Отключены в том числе светофоры.

