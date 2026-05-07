SHOT: серия взрывов прогремела над Брянском
Над Брянском и прилегающими территориями прогремела серия громких взрывов, работает система противовоздушной обороны, сообщает SHOT.
По словам очевидцев, раздались не менее 5-7 громких звуков в разных частях города.
Кроме того, несколько взрывов было слышно в пригороде Брянска. При этом в небе были видны вспышки. Официального подтверждения о пострадавших и разрушениях не поступало.
5 мая силы ПВО ликвидировали 93 БПЛА ВСУ над регионами России с 14:00 до 21:00. Они были самолетного типа.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.