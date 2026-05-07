Эксперт: спрос на майские туры сократился из-за коротких праздников

Декан факультета туризма и гостеприимства Института евразийских и восточных исследований РГГУ Александр Акрамов рассказал, что спрос на майские туры сократился. По его словам, это связано с тем, что майские праздники в этом году стали самыми короткими за прошедшие восемь лет, сообщает ТАСС .

Как сообщили участники туристического рынка, до 70-75% продаж майских туров приходится на первую декаду мая. В 2026 году объем бронирований в гостиницах на праздники сократился на 11,1% год к году.

«Это [сдержанный спрос на майские туры] связано с самой короткой за последние 8 лет продолжительностью майских выходных, холодной погодой, ростом стоимости поездок», — сказал эксперт.

1 мая в России отмечают День весны и труда, а 9 мая празднуют День Победы. Выходными в стране будут 1-3 и 9–11 мая.

Ранее сообщалось, что мужчины в России готовы потратить в среднем до 25 тыс. рублей, чтобы провести майские праздники отдельно от вторых половинок.

