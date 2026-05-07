Минимум 13 человек ранены при атаке ВСУ по жилым домам в Брянске
В результате атаки по жилым домам в Бежицком районе Брянска ранены 13 человек, в том числе один ребенок, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
«Укронацисты атаковали город Брянск. Подобно фашистам ночью нанесли удар по жилым домам и мирным жителям», — сообщил он.
Пострадавших госпитализировали.
По словам губернатора, повреждены 2 многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей.
На месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее средства противовоздушной обороны сбили 2 БПЛА, летевших на Москву.
