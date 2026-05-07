В Оклахоме молодой мужчина устроил стрельбу на вечеринке
В Оклахомы мужчина устроил стрельбу, в результате которой один человек погиб и 22 пострадали, сообщает РИА Новости.
Стрельба произошла в воскресенье вечером на вечеринке в городе Эдмонд.
В результате стрельбы скончалась 18-летняя девушка.
Подозреваемый задержан. Им оказался 18-летний молодой человек.
По версии следствия, конфликт начался со спора между двумя женщинами на вечеринке и перерос в столкновение между членами противоборствующих банд.
Ранее несовершеннолетний пострадал при стрельбе, которая произошла рядом с Белым домом. Полученные им травмы не угрожают жизни.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.