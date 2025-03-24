Специалисты из Подмосковья ремонтируют здание Мариупольского горсовета

Фонд капитального ремонта Московской области продолжает восстановление здания Мариупольского городского совета. На текущем этапе специалисты приступили к фасадным работам. Строительный контроль на объекте проводят эксперты управления технического надзора капитального ремонта, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Также ведется усиление несущих конструкций, замена инженерных систем, монтаж стен и перегородок. Внутри здания специалисты обновят все помещения и кабинеты.

Строители уже закончили устройство новой кровли и остекление здания на объекте общей площадью более 5 тыс. кв. метроу.

Завершение всех работ по капитальному ремонту Мариупольского городского совета запланировано в текущем году.

Подробнее о деятельности фонда капитального ремонта Московской области можно узнать на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.