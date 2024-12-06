сегодня в 10:15

Специалисты из Подмосковья привели в порядок поврежденную пятиэтажку в Мариуполе

В Центральном районе Мариуполя провели восстановительные работы в многоквартирном доме на улице Бахчиванджи, который серьезно пострадал в период боевых действий. Ударные волны и артиллерийские обстрелы повредили конструктивные элементы здания, что потребовало значительного объема ремонтных мероприятий, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Для восстановления пятиэтажного здания строители провели целый комплекс работ: ремонт крыши, установку новых пластиковых окон и дверных блоков, а также полную замену систем водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения. Завершающий этап включает восстановление конструктивных элементов здания и внутреннюю отделку мест общего пользования.

Работы велись под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Контроль всех этапов осуществляли специалисты ГБУ МО «УТНКР» в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой». Представители данных организаций ежедневно посещают объекты и отслеживают качество выполнения строительных работ.

ГБУ МО «УТНКР» участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с начала проводимых работ. Производит обследование пострадавших объектов, сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.