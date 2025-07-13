Катер разрубил лицо мужчине в Бурятии
В Бурятии винт катера исполосовал лицо мужчины, плавающего в озере
В Бурятии на Гусином озере в Селенгинском районе произошел страшный инцидент. Катер наехал на плавающего в озере мужчину, когда тот вынырнул из воды, сообщает SHOT.
38-летний отдыхающий получил жуткие рубленые раны лица и травму плеча. Его госпитализировали.
Водителя катера задержали. Проводится проверка.
Ранее в Самаре на Волге потерпел крушение винтовой буксир. Шокирующие кадры инцидента, который унес жизнь 34-летней женщины, опубликовали в Сети.