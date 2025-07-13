Число волонтеров в Москве превысило 1,5 миллиона человек

К волонтерскому движению в Москве присоединились уже более 1,5 млн человека. Они участвуют в организации мероприятий, акций, помогают подопечным благотворительных фондов, животным в приютах. Большая часть из них — молодежь, рассказала заммэра города — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

«Москвичи могут выбрать более чем из 10 направлений добровольчества. В этом году самым охватным по числу мероприятий и участников стало патриотическое, событийное и социальное волонтерство», — отметила Сергунина.

В этом году в столице создали Международный волонтерский корпус 80-летия Победы, который предназначен для организации событий, посвященных этому празднику. Добровольцы рассказывали об улицах и скверах, названных именами героев. Волонтеры проводили уроки мужества, исторические диктанты, приводили в порядок памятники и так далее. Доброволец Дарья Митянина раздавала Георгиевские ленты во время одноименной акции.

«Было приятно видеть, как человек берет ленточку и повязывает себе. Это дань уважения, понятная без слов. Я навсегда запомню и глаза ветеранов, которых мне посчастливилось встречать на вокзалах и сопровождать на мероприятиях», — рассказала Дарья.

Особенно популярно среди москвичей экологическое волонтерство. Надежда Кондратьева занимается им уже около пяти лет. Она считает, что незначительной помощи не бывает. Любое участие — это забота о природе, которая очень важна.

«Благодаря волонтерству у меня даже появились некоторые полезные экопривычки: стараюсь приходить в магазин со своей сумкой и не покупать пакеты на кассе, сдаю на переработку батарейки, крышечки, пластик», — добавила Надежда.

Деятельность помощников координирует ресурсный центр «Мосволонтер». Здесь постоянно проводя курсы и обучение добровольческой деятельности.