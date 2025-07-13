В Россию завезли культовые внедорожники Chevrolet по заоблачным ценам

В России возобновили продажи внедорожников Chevrolet Silverado. Также на рынок выходит новая версия Chevrolet Suburban. При этом стоимость машины сопоставима с новой Toyota Sequoia 2025 года, сообщает « Южный автомобиль» .

Дилерский центр в Москве ожидает поступление внедорожника максимальной комплектации High Country. Стоить модель Suburban будет 14,1 млн рублей.

Автомобиль оснащен дизельным двигателем мощностью 305 л. с. У него просторный салон, в котором можно перевозить семь человек. Длина модели 5,7 метров, ширина — более 2 метров. Салон кожаный, с панорамной крышей, раздельным климат-контролем и беспроводной зарядкой для гаджетов.

Ранее стало известно, что из себя представляет новинка люксового автомобильного бренда Aurus минивэн Aurus Arsenal в эксклюзивной VIP-комплектации. Бренд представил свой первый минивэн как единственный в России MPV сегмента ультрапремиум.