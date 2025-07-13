Итальянский суд обязал UniCredit уйти из России

Итальянский суд позволил банку UniCredit начать процедуру поглощения банка Banco BPM, однако для этого кредитной организации необходимо приостановить свою деятельность в России, сообщает ТАСС .

Суд подтвердил законность требования итальянского правительства об уходе UniCredit из России. Как рассказал агентству Bloomberg представитель кредитной организации, руководство анализирует ситуацию и своевременно примет меры. Неназванный римский чиновник подтвердил правомерность предписаний, включая требование к UniCredit продать активы в России в течение 9 месяцев.

В ноябре прошлого года UniCredit подал заявку на поглощение Banco BPM. В апреле текущего года правительство Италии выдвинуло ряд требований для осуществления сделки. При этом европейские регулирующие органы сообщили, что власти Италии не имело права участвовать в процессе покупки, поскольку только Брюссель, в соответствии с правилами ЕС, уполномочен регулировать подобные сделки.

Ранее экс-депутат Европарламента Фабио Де Маси призвал Германию и Италию вывезти из США золотые запасы суммой в 245 млрд долларов. Бундесбанку необходимо оценить, насколько безопасно хранение золота за границей.