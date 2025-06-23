Германии и Италии рекомендовали забрать свое золото на 245 млрд долларов из США

Экс-депутат Маси: Германия и Италия должны забрать свое золото из США

Бывший депутат Европарламента Фабио Де Маси призвал Германию и Италию вывезти из США золотые запасы суммой в 245 миллиардов долларов, сообщает Life.ru со ссылкой на Financial Times.

Как отметил эксперт, в пользу возвращения слитков в Европу есть достаточное количество причин. Бывший депутат-консерватор от Христианско-социального союза Петер Гаувайлер также добавил, что Бундесбанк должен оценить, насколько безопасно хранение золота за границей.

Европейская ассоциация налогоплательщиков заявила о том, что министерства финансов и центральных банков Германии и Италии должны пересмотреть ситуацию и зависимость от ФРС.

Стоит отметить, что страны занимают 2 и 3 места среди всего мира после США по величине национальных запасов золота. Известно, что более трети всех своих слитков они хранят в Федеральной резервной системе (ФРС).