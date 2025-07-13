В Роскадастре насчитали 67 городов с одинаковыми названиями

Роскадастр насчитал в стране 67 городов, которые имеют одинаковые названия. Чаще всего встречаются города Александровск, Кировск, Красноармейск, Приморск и Советск, сообщает РИА Новости .

«В России насчитывается более 1 250 городов, из них 67 городов имеют повторяющиеся названия (31 название)», — говорится в сообщении.

Так, города Александровск есть в Пермском крае, Мурманской области и ЛНР; Кировск — в Ленинградской, Мурманской областях и ЛНР; Красноармейск — в Саратовской области, Подмосковье и ДНР; Приморск — в Ленинградской, Калининградской и Запорожской областях, а также Советск — в Кировской, Калининградской и Тульской областях.

Кроме того, в России есть два города с наименованием Артемовск, Белогорск, Березовский, Благовещенск, Горняк, Гурьевск, Дзержинск, Донецк, Железногорск, Заречный, Киров, Краснознаменск, Краснослободск, Мирный, Михайловск, Никольск, Озерск, Первомайск, Радужный, Светлый, Свободный, Северск, Солнечный, Троицк, Углегорск и Фокино.

Ранее стало известно, что в дачном некоммерческом товариществе «Сурмятино» под Сургутом в ХМАО появилась улица, названная в честь президента России Владимира Путина. Инициатива продолжает традицию называть улицы в честь действующего главы государства.