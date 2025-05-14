Улица имени Путина появилась в садовом товариществе под Сургутом

В дачном некоммерческом товариществе «Сурмятино» под Сургутом появилась улица, названная в честь президента России Владимира Путина, сообщает URA.ru .

Местные жители решили таким образом увековечить имена выдающихся современников — помимо «улицы Путина» в товариществе есть проезды, названные в честь главы «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова, певца Леонида Утесова и других известных личностей.

«Пока на улице Путина все стройки впереди, в отличие от проезда Богданова, где уже стоят несколько домов», — отмечает издание.

Эта инициатива продолжает традицию называть улицы в честь действующего президента. В Грозном его имя носит центральный проспект, а в ингушском селе Ольгети улицу Путина назвали в знак благодарности за помощь после разрушительного паводка 2002 года. Тогда благодаря вмешательству главы государства населенный пункт был быстро восстановлен.

Решение о присвоении названий в ДНТ принималось на общем собрании собственников. По словам местных жителей, таким образом они хотели подчеркнуть свою гражданскую позицию и уважение к людям, внесшим вклад в развитие страны.