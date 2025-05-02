Сокольская: в Клину восстанавливают подачу электричества и убирают деревья
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По данным «Мособлэнерго» и ПАО «Россети Московский регион», электроснабжение восстановлено в некоторых населенных пунктах городского округа Клин, сообщила глава муниципалитета Алена Сокольская.
Она отметила, что электроснабжение восстановили в населенных пунктах Голышкино, Тимонино, Косово, Макшеево, Троицкое, Третьяково, Масюгино, Назарьево, Полушкино, Бекетово, Белавино, Фроловское и многих других.
По словам главы, были подключены котельные в населенных пунктах Петровское, Слобода, Соголево, котельная и ВЗУ в д. Васильково. Кроме того, от автономных генераторов запитаны котельные в Дятлове, Ногове и Аксенове.
Сокольская добавила, что упавшие деревья убрали, проезд транспорта восстановили в Клину (улицы Высоковская, Дзержинского, Менделеева и другие), Высоковске (улица Первомайская), мкр. Майданово. На части территорий работы продолжаются.
«В настоящее время запущены и работают в штатном режиме все городские котельные, по отдельным адресам специалисты управляющих компаний проводят мероприятия на прием и подачу тепла в дома», — сказала глава округа.
Как уточнила Сокольская, ПАО «Россети Московский регион» сообщают, что в д. Дятлово запущены котельная и ВЗУ, а еще котельная в д. Щекино.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что подачу электроэнергии в соцобъекты Подмосковья восстановят к 18:00.
«„Россети“ направили в пострадавшие территории 69 резервных источников электроснабжения, еще 26 передвижных электростанций — от „Мособлэнерго“», — добавил губернатор.