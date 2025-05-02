Воробьев: подачу электроэнергии в соцобъекты Подмосковья восстановят к 18:00

«По плану, все соцобъекты будут со светом до 18:00, в домах электроснабжение вернем до 23:00», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в настоящее время в ликвидации последствий непогоды задействованы 18 бригад и 37 единиц техники от «Мособлэнерго»; 24 бригады и 41 единица спецтехники от «Россетей Московского региона»; 20 человек и 10 единиц техники от Аварийно-восстановительной службы Московской области; 114 человек в 39 бригадах от Мособллеса.

Также «Россети» направили в пострадавшие территории 69 резервных источников электроснабжения, еще 26 передвижных электростанций — от «Мособлэнерго».

По словам главы региона, в Талдоме восстановлено электроснабжение. В Квашенках, Ермолине и Кошелеве есть электричество, вода и тепло. В Кошелеве заполняют систему отопления, горячее водоснабжение будет восстановлено к 15:00, тепло в многоквартирных домах — с 16:00. Для расчистки дорог задействовано 87 человек и 37 единиц спецтехники, для восстановления электроснабжения — 14 человек и 3 единицы техники, ожидается прибытие еще 27 человек.

В Дмитровском городском округе работают 8 бригад «Россетей» и 6 бригад «Россети Восток». Еще 9 бригад из Твери находятся в пути. Для расчистки дорог привлечено 19 бригад с пилами и 5 звеньев спасателей. Приоритетом является расчистка путей для спецтехники.

В Рузском городском округе с 17:00 до 23:00 планируется восстановить электроснабжение. Для этого задействованы пять бригад и две единицы техники. Дополнительно привлечены еще 8 бригад от управляющих компаний и муниципальных учреждений. Сотрудники «Мосавтодора» занимаются расчисткой дорог от упавших деревьев.

В Сергиево-Посадском округе восстановлено электроснабжение в Семхозе, Краснозаводске, Богородском, Васильевском, Лозе, Мишутине и Самотовине, а также в поселке Мостовик. В район будут направлены 5 генераторов и 7 бригад компании «Россети». Большая часть упавших деревьев была убрана. В течение дня в многоквартирных домах будет восстановлено электроснабжение, а также подача тепла и воды, заключил Воробьев.