Собянин: отопление в Москве начнут включать 24 сентября

В связи с уходом летнего тепла в среду, 24 сентября, в столице начнут включать отопление в социальных объектах и многоквартирных домах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Дорогие жители, город постепенно подходит к зимнему сезону, прощаясь с теплым летом. В эти дни мы не ожидаем аномального перехода на холодную погоду, но, вместе с тем, температура воздуха начинает снижаться», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Социальные объекты, такие как детские сады, школы и больницы, получают тепло в первую очередь. Затем отопление включают в жилых домах. Процесс включения отопления на всех столичных объектах займет несколько дней.

К началу осенне-зимнего сезона специалисты комплекса городского хозяйства подготовили свыше 74 тыс. объектов, из которых более 34 тыс. составили жилые дома.