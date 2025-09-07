Москва готова к предстоящему отопительному сезону

сегодня в 10:47

Власти Москвы заявили о готовности к новому отопительному сезону

Столица готова к предстоящему отопительному сезону. С мая по август городские службы подготовили к осенне-зимнему периоду 74 тыс. зданий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В рамках региональной программы капремонта обновили системы центрального отопления более чем в 600 жилых домах», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Также завершили ремонт инженерных систем и оборудования на энергетических объектах. На ТЭЦ создали резервные запасы топлива, которых в случае необходимости хватит для автономного функционирования в течение недели.

Еще специалисты выполнили работы по ремонту и профилактике систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, канализации, водостоков и газопроводов.

Кроме того, 157 автобаз коммунальной техники полностью подготовлены к работе. Дорожно-уборочные и другие машины готовы круглосуточно обеспечивать комфорт жителей и гостей столицы.