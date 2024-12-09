Снегосплавные пункты работают в Москве круглосуточно

В Москве в круглосуточном режиме работает 51 стационарный снегосплавный пункт. С их помощью можно утилизировать около 650 тыс. кубометров снега в сутки, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства города .

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, сооружения соответствуют современным требованиям. Благодаря снегосплавным пунктам задачи по утилизации снега выполняются эффективно, а окружающая среда не получает вреда.

Во время подготовки к работе в осенне-зимний период специалисты проверили и при необходимости отремонтировали системы сооружений. Кроме того, они протестировали работу насосного и энергетического оборудования. Также специалисты осмотрели трубопроводы и щиты и провели ремонт сепараторов-дробилок.

Снегосплавы работают следующим образом: снег сбрасывают в приемный бункер, он измельчается, а затем попадает в отсек, куда подается сточная вода. После этого талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в очистные сооружения.

Ранее стало известно, что в понедельник высота сугробов в Москве превысила норму в 1,5 раза. Она составила 14 см при норме в 9 см.