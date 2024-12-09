Высота сугробов в Москве превысила норму в 1,5 раза

По данным метеостанции ВДНХ, в понедельник высота сугробов в Москве достигла максимума текущей зимы, составив 14 см. Показатель превысил норму в 1,5 раза, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Климатическая норма для 9 декабря — 9 см. Согласно данным других метеостанций мегаполиса, высота снежного покрова составляет 10 см на Балчуге, 18 см — в Тушине.

В прошлом году в столице высота сугробов составляла рекордные для этого дня 32 см. Такие же показатели фиксировались в некоторых районах Московской области.

Синоптик подчеркнул, что сильных осадков в ближайшие дни в регионе не будет. При этом небольшой снег все же возможен. Он не даст заметно уменьшиться сугробам. До середины декабря высота снежного покрова в столице будет в пределах 12-16 см.

Также в понедельник выросли 30-сантиметровые сугробы в Подмосковье. Оно вошло в топ-5 самых снежных регионов на Европейской территории РФ.