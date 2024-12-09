Тишковец: 30-сантиметровые сугробы выросли в Подмосковье

Подмосковье вошло в топ-5 самых снежных регионов на Европейской территории РФ. В регионе выросли 30-сантиметровые сугробы, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что на опорной метеостанции столицы ВДНХ высота снежного покрова составила 14 см (при норме в 9 см), в Тушине — 18 см, на Балчуге — 10 см.

«В Подмосковье самые высокие сугробы образовались в Клину и Дмитрове — 30 см — столько снега обычно бывает в конце января, и Волоколамске — 26 см», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

По его словам, меньше всего снега в Подмосковье выпало в Серпухове — 1 см, Кашире — 2 см, Коломне — 3 см.

Тишковец рассказал, что Московская область разделила четвертое место в топ-5 самых снежных регионов Европейской территории РФ. Так, сугробы высотой 30 см есть только в Мурманской области (Падун — 30 см) и Кабардино-Балкарии (ледник Гарабаши — 30 см); еще больше снега впало в Карачаево-Черкесии (Клухорский перевал — 35 см) и Архангельской области (Ходовариха — 35 см), в Коми (Ираель — 41 см) и Пермском крае (Губаха — 48 см).