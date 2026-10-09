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Три летевших из Турции в Москву самолета развернулись из-за ограничений

Три воздушных судна, летевших из Турции в Москву, были вынуждены повернуть обратно из-за ограничений, введенных в аэропорту Внуково, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Два самолета, следовавших из Антальи, развернулись в воздушном пространстве Польши и взяли курс на Стамбул, где запланирована временная посадка.

Кроме того, еще один борт, летевший из Стамбула, также повернул назад.

Ранее в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский установили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

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