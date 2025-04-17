Систему активной дегазации установят на КПО «Нева» в Солнечногорске

В Солнечногорске в 2025 году планируют установить систему активной дегазации на комплексе по переработке отходов «Нева». Это позволит решить проблему неприятного запаха, на который периодически жалуются в ближайших к предприятию деревнях. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Чтобы показать, как работает система и насколько она эффективна, жителей свозили на экскурсию на КПО «Восток» в Егорьевске. Оборудование для активной дегазации там установили и запустили в 2024 году.

В поездке участвовали первый замглавы округа Александр Кузьмин и руководство КПО «Нева».

«Нам подробно рассказали о работе системы активной дегазации на этом комплексе по сбору газа, транспортировке, обработке и сжиганию. До ее запуска жители близлежащих населенных пунктов также обращались по выделению запахов, а после установки системы обращения минимизировались», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

При активной дегазации происходит откачка биогаза с помощью специального оборудования. Выкачиваемый газ можно использовать для выработки электроэнергии или сжигать на факельной установке.

«Оборудование мы передадим на КПО «Нева». Оно позволит исключить превышение предельно допустимой концентрации за пределами санитарно-защитной зоны», — рассказал генеральный директор КПО «Восток» Игорь Крицкий.

Для жителей провели подробную экскурсию по предприятию.

«Ответы на вопросы все мы получили. Поняли, как работает система дегазации, всё информативно. Руководство предприятия открыто для диалога», — поделилась жительница Поварово Жанна Пронина.

В настоящее время на КПО «Нева» проводят подготовку для установки системы активной дегазации. Одним из этапов является анализ состава и объемов газа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил главе государства Владимиру Путину о том, что на территории Московской области было закрыто 39 полигонов твердых бытовых отходов (ТБО). Сейчас идет активная рекультивация, на 17 объектах этот процесс полностью завершен.