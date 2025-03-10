Ручные пылесосы для уборки улиц начали тестировать в Подмосковье

В 5 округах Подмосковья начали тестировать ручные пылесосы для уборки улиц, сообщил зампред правительства региона — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору области Владислав Мурашов.

«В общей сложности мы закупим порядка 70 единиц, по итогам 2 месяцев работы и использования мы проведем анализ и отдельно доложим», — сказал Владислав Мурашов в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он уточнил, что ручные пылесосы активно тестируют в Истре, Королеве, Сергиевом Посаде, Чехове, Электростали. Другие муниципальные образования закупают технику.

Ранее Воробьев отметил, что в Московском регионе установилась теплая и сухая погода — самое время привести в порядок после зимы дороги и улицы, дворы и парки, автобусные остановки. Перечень задач стандартный, но подходы к выполнению нужно искать новые, более эффективные.