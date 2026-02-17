Россиянам объяснили, что делать при резком росте цен в платежках

При неподъемных суммах в квитанциях не стоит молча платить — жители вправе обратиться с жалобой в контролирующие органы, а практика прошлых лет показывает, что после проверок ФАС тарифы нередко пересматриваются, сообщила РИАМО пресс-секретарь Независимого профсоюза «Новый Труд» Ольга Иванова.

«Контролировать процесс должна ФАС. Сначала ведомство согласовывает предельные индексы роста платы, а затем может проверить, корректно ли местные власти рассчитали конкретные тарифы. Если жители не согласны с суммой в квитанции, они вправе обратиться с жалобой. Такие проверки нередко заканчиваются реальными пересмотрами», — сказала Иванова.

Она указала на то, что в 2024 году ФАС исключила из состава тарифов почти 30 млрд руб. экономически необоснованных средств, а в 2025-м эта сумма выросла до 40,5 млрд.

«Помимо инфляции, одна из основных причин подорожания ЖКХ — обновление инфраструктуры. По оценкам экспертов, сегодня в замене нуждается почти половина коммунальных сетей: около 43% в системе водоснабжения и порядка 46% в канализации», — рассказала эксперт.

Иванова отметила, что сейчас во многих регионах запущен процесс: возмущенные жители начали жаловаться.

«Пока мы еще не увидели публичных оценок повышения стоимости квартплаты и тарифов, но, скорее всего, картина будет повторять 2024 год, когда в результате проверок те наценки, которые признавались необоснованными, исключались. Мы сейчас ожидаем, что жители будут массово выигрывать эти иски и разборки по жалобам, особенно те, кто столкнулся с кардинальным увеличением оплаты коммунальных услуг», — заключила она.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.