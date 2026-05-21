В Можайске отметили 65-летие детской музыкальной школы №1

Юбилейный концерт к 65-летию детской музыкальной школы №1 прошел в Можайске. Выпускников, педагогов и учеников поздравили представители округа и депутаты Мособлдумы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздничный вечер под названием «О школе с любовью» собрал в зале педагогов, учеников, выпускников и родителей. За 65 лет школу окончили более 2500 человек. Многие из них стали преподавателями, профессиональными музыкантами и исполнителями.

С поздравлениями выступили первый заместитель главы Можайского округа Алексей Сперанский, депутаты Московской областной думы Игорь Власов и Владимир Вшивцев, депутат совета депутатов округа Анастасия Шумакова и начальник отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации округа Галина Селиванова. Преподавателям вручили награды и почетные грамоты Московской областной думы.

«Задача музыкальной школы — не только обучение, но и развитие в детях любви к прекрасному, к тому, что нас окружает, и коллектив этой школы с этим отлично справляется. Благодарю за вашу работу», — отметил Алексей Сперанский.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес директора школы Елены Бирюковой. Также поздравили бывших руководителей и ветеранов-педагогов, которые стояли у истоков учреждения. В концертной программе выступили ученики и преподаватели: зрители услышали сольные номера, дуэты, ансамбли и хоры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1 100 мест, то сейчас — на 1 500, 2 000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.