Комитет Подмосковья проведет эфир о конкуренции 26 мая

Комитет по конкурентной политике Московской области проведет 26 мая 2026 года в 14:00 прямой эфир на тему «Развитие конкуренции в Московской области». Участникам расскажут, что такое конкуренция и зачем она необходима, а также о задачах и механизмах ее развития в регионе.

Спикером станет начальник управления развития конкуренции комитета Тихон Корягин. Вопросы к эфиру принимаются до 25 мая 2026 года через платформу обратной связи по размещенной ссылке.

Ссылку на трансляцию опубликуют в день эфира в канале ККП МО «КонкурентИИм: торги и закупки Подмосковья» в МАКС.

Подмосковье входит в федеральную рабочую группу по развитию конкуренции. В декабре 2025 года представители комитета участвовали в заседании рабочей группы Национальной модели целевых условий ведения бизнеса по направлению «Конкуренция».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что трансформация в управлении — важный процесс, который позволяет действовать эффективно, избегая бюрократии и сохраняя конкурентность.

«Я хочу также анонсировать то, что мы ведем большую работу на региональном уровне по трансформации. И региональные, муниципальные трансформационные проекты вшиты в нашу работу. <…> Делаем мы это <…>, чтобы быть конкурентоспособными, чтобы убрать лишнюю волокиту, неудобства, бюрократию избыточную. Все это возможно, когда каждый проект сопровождает министр, тот, кто отвечает за то или иное направление», — отметил Воробьев.